Eine Woche vor der Parlamentswahl ist die Stimmung in Italien aufgeheizt. Tausende versammelten sich zu Kundgebungen - es kam zu Ausschreitungen.

Tausende Italiener sind am Samstag in Rom, Mailand und anderen Städten gegen Rechtsextremismus und Rassismus, gegen Arbeitsrechtsreformen und Impfzwang auf die Straße gegangen. Eine Woche vor der Parlamentswahl am 4. März ist die politische Atmosphäre aufgeheizt: in Palermo schlossen aus Furcht vor Zusammenstößen zwischen Anhängern der extremen Linken und Rechten Geschäfte vorzeitig. Vor Tagen war in der sizilianischen Stadt ein führender neofaschistischer Politiker zusammengeschlagen worden.

Auch deshalb waren am Samstag in vielen italienischen Städten Tausende von Polizisten aufgeboten, um Zusammenstöße zu verhindern. ...

