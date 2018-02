Liebe Leser,

ob Männer, Frauen, Kinder oder Senioren - bei vielen gehört der regelmäßige Sport zum Tagesablauf. Auch in schwierigen Wirtschaftslagen wird daher an Sportausrüstung nicht gespart. Zu den am stärksten wachsenden Produktgruppen gehört alles, was mit Outdoor zu tun hat.

Davon profitierte DICK'S Sporting Goods, der so gut wie für jeden Outdoorfan die passende Ausrüstung hat. Trotz schwieriger gewordenen Konsumklimas übertraf DICK'S in den ersten 9 Monaten die Markterwartungen ... (Jens Gravenkötter)

Den vollständigen Artikel lesen ...