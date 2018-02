Der UN-Sicherheitsrat hat sich auf eine Resolution für eine Waffenruhe in Syrien geeinigt. Die Entscheidung fiel am Samstagnachmittag (Ortszeit) in New York einstimmig.

Laut Resolutionstext soll die Waffenruhe zunächst 30 Tage andauern. Russland hatte die Zustimmung zuvor mehrere Tage verweigert.