Der Uno-Rat fordert einen 30-tägigen Waffenstillstand in Syrien. Nach fast sieben Jahren Krieg ist noch immer keine permanente Lösung in Sicht.

Der Uno-Sicherheitsrat hat per Resolution eine mindestens 30 Tage dauernde Feuerpause für das Bürgerkriegsland Syrien gefordert. Nach anfänglichem Widerstand Russlands und tagelangen Verhandlungen stimmten die 15 Mitgliedsländer am Samstag in New York geschlossen dafür. Die Resolution enthält allerdings keine völkerrechtlich bindenden Druckmittel zur Durchsetzung ...

