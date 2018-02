Liebe Leser,

bei CAT lief das 3. Quartal richtig rund. Die Nachfrage nach Baumaschinen bescherte dem Branchenprimus im 3. Quartal ein Umsatzplus von 25% auf 11,41 Mrd $. Der Gewinn sprang von 283 Mio $ auf 1,06 Mrd $. Ein höherer Absatz und Kostendisziplin führte zu einer Verbesserung der Gewinnmarge. In China profitierte CAT von höheren Investitionen in die Infrastruktur und vom Boom im Wohnungsbau. Im wichtigsten Markt Nordamerika sorgte eine höhere Nachfrage in der Bergbau- und Energiebranche ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...