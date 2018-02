Olympia lockt globale Großkonzerne als Sponsoren an. Bei den Spielen in Südkorea engagieren sich vor allem Toyota und Alibaba - aus einem Grund.

Wenn am Sonntag die olympischen Winterspiele in Südkorea zu Ende gehen, haben zwei Konzerne am meisten Geld ausgegeben, die bislang wenig als Sport-Sponsoren in Erscheinung getreten sind. Als erster Autobauer der Welt ist Toyota zu einem der globalen Top-Sponsoren von Olympia geworden. Der zweite Debütant ist Chinas globale Online-Handels-Plattform Alibaba. Und beide Firmen greifen tief in die Kasse.

Offiziell halten sich die Firmen über ihre finanzielles Engagement bedeckt. Aber nach einer Analyse der britischen Online-Publikation The Verdict gibt Toyota in seinem olympischen Debüt mehr als 80 Millionen US-Dollar aus. Das wäre der Spitzenwert unter den Sponsoren. Alibaba liegt mit fast 70 Millionen US-Dollar ebenfalls in der Spitzengruppe.

Die beiden Großkonzerne haben dabei vor allem ein Ziel: Sie laufen sich für das kommende Sportfest der Superlative warm - die olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Niemand weiß, wie hoch sich die Preisspirale im Sportmarketing noch drehen wird. Aber die beiden Neulinge haben sich aus ähnlichen Gründen entschieden, in den finanziellen Wettlauf um sportliche Großereignisse einzusteigen. Beide wollen die globale Aufmerksamkeit nutzen, um sich neu zu positionieren.

"2020 wird sicherlich eine große, große Anstrengung an Zeit und Energie", sagt Robert Zeinstra, Projektmanager von Toyotas weltweiten olympischen und paralympischen Aktivitäten. Und sie werden es auch finanziell, prognostiziert Shunsuke Sonoda, der Olympia-Verantwortliche des japanischen Elektronikkonzerns Panasonic, der dieses Jahr sein 30-jährige Jubiläum als globaler Top-Sponsor feiert. "Das Sponsorenangebot im japanischen Markt für die Tokioter Spiele ist das größte in der olympischen Sponsorengeschichte."

Toyota beispielsweise nutzt sein neues Dasein als Top-Sponsor, um erstmals in seiner Konzerngeschichte eine weltweit abgestimmte ...

