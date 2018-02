Richtung verzweifelt gesucht

Was denn, schon wieder eine Woche vergangen? Irgendwie geht das auch immer schneller, je älter man wird. Vielleicht kommt einem das aber auch nur so vor, weil so viel passiert, in den Tagen von einem Freitag zum anderen. An den Börsen beispielsweise, denn da konnte man wieder einmal so kein bisschen über Langeweile klagen (erinnern Sie mich bitte im Sommer daran, wenn ich dann schreibe, dass an den Märkten alles gerade soooo laaaangweilig ist…). Dabei waren unsere Freunde von der Wall Street am Montag gar nicht mit von der Partie, die feierten nämlich erst einmal ihren President's Day. Der - also George Washingtons Geburtstag, an den da nämlich erinnert wird - war zwar eigentlich und korrekterweise am Donnerstag, aber die Amerikaner haben ja bekanntlich ihre ganz eigene Vorgehensweise, ihre Feiertage immer auf einen Montag zu legen, damit für die (arbeitende) Bevölkerung ein extralanges Wochenende herausspringt. Ein netter Zug, wo doch der amerikanische Angestellte im Schnitt nur 10 Urlaubstage im Jahr hat. Unbezahlt, wohlgemerkt, womit die USA die einzige(!) Industrienation sind, in der ein Arbeitnehmer keinen gesetzlich geregelten Anspruch auf Lohnfortzahlung im Urlaubs- oder Krankheitsfall hat. Das könnte mit ein Grund sein, warum die meisten US-Amerikaner auf ihre ohnehin kargen Urlaubszeiten von vornherein verzichten, wie verschiedenen Studien berichten. Apropos USA:

