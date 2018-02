Auf der Bundesstraße 465 im baden-württembergischen Landkreis Biberach ist am Samstagnachmittag eine 47 Jahre alte Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Frau war ohne ihre Geschwindigkeit wesentlich zu vermindern in eine Schneeverwehung gefahren, dabei ins Schleudern geraten und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Mit ihr im Auto saßen der 49-jährige Ehemann und hinten ihr zehnjähriger Sohn. Beide wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden in verschiedene Kliniken eingeliefert.