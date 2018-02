Liebe Leser,

Gazprom ist und bleibt eine sehr attraktive Aktie, meinen Chartanalysten. Denn auch am Donnerstag und am Freitag konnte sich der Wert trotz aufkommenden Abwärtsdrucks noch über einer wichtigen charttechnischen Marke halten. Dabei ist die Aktie eigentlich in einem charttechnischen Aufwärtstrend, der derzeit lediglich eine kleinere Pause erfährt, meinen die Analysten. Konkret: Der Wert notiert über der wichtigen Untergrenze von 4 Euro. Auf dieser Basis hat die Aktie das Potenzial, ... (Frank Holbaum)

