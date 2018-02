Der Februar hatte es bis dato in sich: In einem Börsenbeben mittlerer Stärke verlor der DAX seit Anfang des Monats mehr als 1000 Punkte oder sieben Prozent. Während die Kurskurve des Deutschen Aktienindex steil nach unten abfällt, zeigt der Volatilitätsindex VDAX New einen spiegelbildlichen Verlauf. Das "Angstbarometer" schnellte in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...