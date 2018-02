Die SPD befindet sich im Sinkflug - zur Freude der AfD: Die Partei wünscht sich Andrea Nahles als neue SPD-Chefin, kritisiert aber die Große Koalition.

Der Abwärtstrend für die SPD in der Wählergunst hält an. In einer Emnid-Umfrage für "Bild am Sonntag" verlieren die Sozialdemokraten gegenüber der Vorwoche um zwei Punkte auf einen neuen Tiefstwert von 17 Prozent. CDU/CSU bleiben unverändert bei 33 Prozent.

Die AfD gewinnt in der Umfrage einen Punkt auf einen neuen Höchstwert von 15 Prozent. Auch die Linke legt um einen Punkt auf 11 Prozent zu. Die Grünen liegen unverändert ebenfalls bei 11 Prozent. Die FDP verbessert sich um einen Punkt auf 10 Prozent.

Die seit der Bundestagswahl gestiegene Zustimmung der Wähler für die AfD hat aus Sicht des Parteichefs Jörg Meuthens zwei Ursachen: "Die Schwäche der SPD, und dass unsere Bundestagsfraktion so eine gute Figur macht."

Meuthen würde sich über Andrea Nahles als SPD-Vorsitzende freuen. "Wenn die Alternativen Martin Schulz und Andrea Nahles heißen, dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...