Mehr Qualität durch Digitalisierung beim lebenslangen Lernen



- Konsens: Politik, Wirtschaft, Lehrkräfte - alle Akteure sind gefragt



Als weltweit bedeutendste Bildungsmesse setzte die didacta 2018 in Hannover ein starkes Zeichen für den Beginn einer neuen Bildungsinitiative. 840 Aussteller, davon 130 aus dem Ausland, stellten den mehr als 73 000 Besucherinnen und Besuchern der didacta 2018 ihre neuen Konzepte für alle Stationen des lebenslangen Lernens vor. Die wichtigsten Akteure des Bildungssektors tauschten sich in rund 1 400 Foren, Workshops, Vorträgen und Seminaren in einem offenem Dialog aus, der deutlich von der Aufbruchstimmung in der Bildungsbranche geprägt war. Mit gut 6 000 teilnehmenden Gästen erhöhte das Rahmenprogramm im Convention Center erneut seine Reichweite - einen großen Anteil an diesem Erfolg hat das Weiterbildungsangebot der Kita-Seminare, das ein deutliches Teilnehmerplus verzeichnen konnte.



Bildungsgipfel im Flachland: Mit Weitsicht Schule machen



Die Deutsche Messe, die gemeinsam mit dem Didacta Verband der Bildungswirtschaft e. V. und dem Verband Bildungsmedien e. V. als ideellen Trägern die didacta 2018 organisierte, zog ein positives Fazit. "Unser optimiertes Ausstellungskonzept mit der neuen Platzierung der didacta auf dem Messegelände in Hannover ist sowohl von den Besuchern als auch den Ausstellern hervorragend angenommen worden. Wir erlebten eine ausgesprochen erfolgreiche didacta 2018, auf der alle Themen des lebenslangen Lernens unter einem Dach zu finden waren", sagte Dr. Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Messe AG und verantwortlich für die didacta 2018. "Mit mehr als 100 Ausstellern als zur Vorveranstaltung zeigte die didacta in Hannover wegweisende Innovationen im Bildungssektor. Darüber hinaus ist die didacta mit Ausstellern aus rund 50 Ländern noch internationaler geworden. Das große Interesse an der didacta 2018 in Hannover macht deutlich, dass wir nicht nur als Veranstalter auf dem richtigen Weg sind, sondern Bildung - gewissermaßen als Rohstoff unserer Gesellschaft - ein Top-Thema ist, das die Menschen bewegt. Wir freuen uns, dass so viele Vertreter aus der lehrenden Praxis, aber auch aus der Politik sowie der Wirtschaft nach Hannover gekommen sind und wir gemeinsam mit unseren bewährten Partnern, dem Didacta Verband der Bildungswirtschaft e. V. und dem Verband Bildungsmedien e. V., zeigen konnten, dass der Bildungsgipfel im Flachland mehr denn je dafür steht, mit Weitsicht Schule zu machen."



Digitaler Wandel bietet große Chancen - alle Beteiligten sind gefragt



Zu den großen Themen der didacta 2018 in Hannover gehörten die von der Digitalisierung geprägten Herausforderungen. Als Präsident des Didacta Verbandes der Bildungswirtschaft fasste Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis die Kernbotschaften der didacta in Hannover zusammen: "Die didacta 2018 sendet ein klares bildungspolitisches Signal: Die Zeit ist reif für tiefgreifende Veränderungen im deutschen Bildungssystem. Der digitale Wandel bietet die große Chance, Lehr- und Lernprozesse neu zu gestalten und die Lernräume zu erweitern - mit Gewinn für die Kinder und die Fach- und Lehrkräfte. Durch eine kreative Verbindung von analogen und digitalen Angeboten und Gedanken können die Pädagoginnen und Pädagogen selbst gesteuertes und kooperatives Lernen, problemlösendes und kreatives Verhalten stärken."



Prof. Fthenakis machte deutlich, dass die aktuellen Herausforderungen im Bildungssektor nur mit einem breiten gesellschaftlichen Engagement erfolgreich angenommen werden können und skizziert, wie der Didacta Verband Lehrkräfte bei der Anpassung der Lernprozesse an aktuelle Erfordernisse begleitet: "Der Didacta Verband und die Bildungswirtschaft werden sie auf diesem Weg mit geeigneten Angeboten unterstützen. Wir werden auch nicht nachlassen, die nun notwendigen nächsten Schritte bei der Politik einzufordern: Der Ausbau der digitalen Infrastruktur, die Qualifizierung der Fach- und Lehrkräfte und vor allem die Entwicklung von pädagogisch-didaktischen Konzepten, die den Einsatz digitaler Technik erst rechtfertigen und zum Erfolg führen. Denn Technik allein bedingt keinen Lernfortschritt. Die didacta 2018 hat gezeigt: Es gibt zahlreiche vielversprechende Ansätze, die nun mit hohem Engagement aller Beteiligten aus Praxis, Wirtschaft und Politik weiterverfolgt werden müssen."



Bildungsmedienverlage loben Bandbreite der didacta



Das breite Themenspektrum der didacta 2018 mit seinen zahlreichen vielversprechenden Ansätzen, die Lehrkräfte und viele weitere Zielgruppen ansprachen und für das große Besucherinteresse sorgten, hob auch Wilmar Diepgrond, Vorsitzender des Verband Bildungsmedien e. V., hervor: "Die Bildungsmedienverlage auf der didacta 2018 sind hochzufrieden. Der Bildungsgipfel im Flachland hat seinem Namen alle Ehre gemacht und in fünf Tagen Lehrkräften und allen Interessierten ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm zu allen spannenden bildungspolitischen Themen von Inklusion und individueller Förderung bis zum digitalen Lehren und Lernen geboten. Workshops und Präsentationen haben über Produktneuheiten informiert und praktische Anregungen für den Unterrichtsalltag gegeben."



Intensiver und konstruktiver Austausch



Auch Reinhard Koslitz, Hauptgeschäftsführer des Didacta Verbandes, zog eine positive Bilanz der didacta 2018, die ihre Rolle als Impulsgeberin für eine neue Bildungsoffensive erfolgreich erfüllt hat. Koslitz lobte in diesem Zusammenhang die Aufbruchstimmung auf der didacta 2018: "Wir freuen uns sehr über den sehr intensiven und konstruktiven Austausch zwischen den Besuchern und den Unternehmen der Bildungswirtschaft. Die Fach- und Lehrkräfte suchen nach neuen Impulsen für ihre tägliche Arbeit und nach Erleichterungen für ihre stetig zunehmenden Aufgaben. Sie zu unterstützen, ist unsere Aufgabe, für die wir auch in Hannover wieder viel in Fortbildungsangebote und die Ausstellungsbereiche investiert haben." Koslitz zeigte sich von der Innovationskraft der Unternehmen in der Bildungsbranche beeindruckt. Frisches Denken ließ sich insbesondere im Startup-Valley finden, das auf der didacta 2018 seine erfolgreiche Premiere feierte. "Die Aussteller setzen immer stärker auf Gesamtlösungen, die digitale Geräte und pädagogische Konzepte in Einklang bringen. Dazu zählten in Hannover erstmals auch 50 Startups, die mit ihren Ideen den Bildungsmarkt bereichern."



Die nächste didacta in Hannover wird turnusgemäß wieder 2021 ausgerichtet.



