Wer Kapital zu planbaren Konditionen parken möchte, findet ein paar magere Festgeldangebote. Besser als Sparbücher sind sie aber allemal.

Sicherheit kostet - der bekannte Ausspruch wird wohl für Sparer in Deutschland noch eine Weile gelten. Denn die Leitzinsen in der Euro-Zone dürften trotz anziehender Inflation bis weit ins kommende Jahr hinein bei null bleiben, wie Zinsexperten erwarten.

Sparer könnten also Geld für ein halbes oder ein Jahr fest auf ein Konto legen, ohne höhere Zinsen zu verpassen. Viel erwarten sollten sie zwar nicht. Ein Vergleich der Angebote lohnt dennoch.

"Wer sein Geld zu einem festen Zins auf ein Konto legt, muss sich bescheiden", bestätigt Sigrid Herbst vom Frankfurter Finanzdienstleister FMH-Finanzberatung. Der Hintergrund ist klar: Sparern in der Euro-Zone dürften die rekordtiefen Zinsen auf absehbare Zeit erhalten bleiben. Die meisten Zinsexperten erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins erstmals rund ein halbes Jahr nach Ende des Anleihekaufprogramms erhöhen wird. Und das Programm wird nach Schätzungen bis Ende 2018 laufen.

EZB-Chef Mario Draghi könnte also vor dem Ende seiner Amtszeit im Oktober 2019 noch an der Zinsschraube drehen. Je nach Entwicklung der Konjunktur und der Inflation in der Euro-Zone erwartet etwa Jens Wilhelm, für das Fondsmanagement zuständiger Vorstand beim genossenschaftlichen Fondsanbieter Union Investment, dass Draghi auch schon im Frühjahr kommenden Jahres erstmals den Leitzins erhöht. Für Sparer hat das direkte ...

