Zur Integration von Flüchtlingen fehlen dem Bund tausende Kapazitäten. Dabei baut besonders der Mittelstand auf die Arbeitskraft von Asylbewerbern.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat laut einem Medienbericht zu wenig Plätze in Integrationskursen für Flüchtlinge. Zwischen Oktober und Dezember hätten mehr als 20.000 Plätze gefehlt, berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf einen Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags.

Es gebe nicht genug Lehrer, vor allem für die wachsende Zahl von Analphabeten. In speziellen Integrationskursen mit deutlich mehr Deutsch-Stunden arbeite mehr als jeder zweite Lehrer ohne entsprechende Qualifizierung auf der Grundlage einer Ausnahmegenehmigung.

Dabei würde eine schnelle Integration von Flüchtlingen besonders den deutsche Mittelstand freuen: Immer mehr deutsche Mittelständler setzen im Kampf gegen den Fachkräftemangel auf Flüchtlinge.

Zwei Drittel sind der Ansicht, dass geflüchtete Menschen mittelfristig dazu beitragen werden, den Fachkräftemangel zu mildern. Das ergab eine am Sonntag veröffentlichte Umfrage der Beratungsgesellschaft EY. Vor einem Jahr erwarteten dies nur 45 Prozent der Mittelständler. Zehn Prozent der Betriebe gingen aktuell sogar von einer erheblichen Verbesserung der Fachkräftesituation ...

