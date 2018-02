Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Wie angekündigt haben wir uns am Donnerstag Mittag mit Lesern zusammengesetzt. Da sind einige recht gute Ideen entstanden, mir schwebt ein lockeres laufendes Kommentieren des Handels vor, das würden wir mit unseren Stories und der Facebook-Gruppe vernetzen und online bzw. auch hie und da im gabb publizieren. Und ja, auch eine Art "Pressekonferenz 2.0-Variante" kann ein Faktor werden. Wer mag, könnte vor Bloggern und Leuten aus unserer gabb-Community bei Speis und Trank vortragen. Wir kümmern uns um Medienarbeit 2.0. More to come. Ein interessiertes First Mover Unternehmen kann sich gerne bei mir melden.

