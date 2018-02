Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Die Regierung hat diese Woche die ÖVP-Vizeparteichefin Bettina Glatz-Kremsner und den FPÖ-Bezirksrat aus Wien-Alsergrund, Peter Sidlo, in die OeNB entsandt. Sidlo? Nun, er war jahrelang IR-Chef der conwert und aktuell laufen unter seiner Sigma-Flagge (nicht zu verwechseln mit Benkos Signa) coole Fonds wie jener von Lukas Stipkovich und Alfred Reisenberger. Also ein bisschen mehr Kapitalmarktbezug bei der OeNB, das finde ich gut. Wenn schon Sigma/Signa, dann muss ich an dieser Stelle auch erwähnen, dass es mir natürlich ganz hervorragend gefallen würde, Rene Benkos Sportartikel-Geschäfte unter Signa Sports an der Börse zu sehen. Ein IPO könnte womöglich schon im zweiten...

Den vollständigen Artikel lesen ...