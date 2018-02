Im Frühling bieten zahlreiche Feiertage die perfekte Chance für einen Kurztrip. In diese europäische Städte sollten Sie jetzt fahren, bevor es alle anderen tun.

Bristol: Für Typen und Trendsetter

George Ferguson wurde 2012 zum Bürgermeister gewählt: ein Politiker, der ausschließlich rote Hosen trägt und sein Gehalt in der stadteigenen Währung Bristol Pound erhält. Ferguson ist nicht mehr im Amt, seine Wahl verrät dennoch einiges über den Geist der achtgrößten Stadt Großbritanniens. Zum einen das Pochen auf Singularität: Die eigene Währung wurde erfunden, um lokale Geschäfte und Restaurants zu unterstützen. Zum anderen der exzentrische Geist, dem Bristol auch seinen Spitznamen "Minilondon" verdankt. Was für die Menschen in der Hauptstadt Themse und Westminster Bridge, ist für die Bewohner von Bristol Avon und Clifton Suspension Bridge.

Auch beim Lässigkeitsfaktor kann die 430.000-Einwohner-Stadt mithalten: Der berühmteste Graffiti-Künstler der Welt wuchs hier auf, heute finden sich Gemälde von Banksy in der ganzen Stadt. Zum Beispiel das Werk "Mild Mild West" - ein Teddybär, der mit einem Molotowcocktail bewaffnet einer Horde Polizisten gegenübersteht. Rund um die Straße Stokes Croft begann die Karriere des Straßenkünstlers. Im einstigen Problemviertel finden sich heute vor allem Secondhand-Läden, Bars und Restaurants. Kein Wunder, dass die Briten ihre Liebe zu Bristol bereits entdeckt haben: Im vergangenen Jahr wählte die "Sunday Times" die Stadt zur lebenswertesten des Landes.

Anreisen: etwa mit der Lufthansa von München für 270 EuroEssen: Casamia, Menü ab 98 PfundSchlafen: Number Thirty Eight, Doppelzimmer ab 125 Pfund

Montpellier: Für Hedonisten und Historiker

Wenn etwas den Titel "The sexiest ... of the world" trägt, ist damit selten eine Straßenbahn gemeint - es sei denn, sie wurde vom französischen Designer Christian Lacroix entworfen. So wie das mit üppigen goldenen Schnörkeln geschmückte Schienenfahrzeug in Montpellier.

Die Tram ist jedoch nicht die einzige Attraktion in der achtgrößten Stadt Frankreichs. Die Mischung aus jungen Bewohnern, einem mediterranen Flair und einem reichen Kulturerbe macht's. Montpellier liegt nur zehn Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt und punktet mit 300 Sonnentagen im Jahr. Zudem lockt mit dem Musée Fabre eines der größten Museen des Landes; hier sind etwa Werke von Francisco de Zurbarán, Paolo Veronese und Claude Monet ausgestellt.

Montpellier wächst wie keine andere französische Metropole, was zu einem ganz besonderen Stadtbild führte: Historische Gebäude wie die etwa 80 Stadtpaläste aus dem 17. bis 19. Jahrhundert oder auch die älteste Medizinschule der Welt treffen auf zahlreiche futuristische Werke internationaler Architekten. Die 2016 verstorbene Zaha Hadid verewigte sich hier ebenso wie die beiden französischen Designer Philippe Starck und Jean Nouvel.

So viel Prominenz lockte auch die "New York Times". Die US-Zeitung kürte Montpellier zu einer von 45 Städten weltweit, die man gesehen haben sollte.

Anreisen: Direktflüge gibt es saisonal von Frankfurt, Düsseldorf und München, etwa mit Eurowings oder Ryanair, ab 150 EuroEssen: Pastis, das Menü kostet 38 EuroSchlafen: Baudon de Mauny, DZ ab 146 Euro

Leeuwarden: Für Spione und Shoppingfans

Wer kennt Margaretha G. Zelle? Nun, ihren Künstlernamen Mata Hari kennt die ganze Welt. In der friesischen Hauptstadt Leeuwarden geboren, gelang ihr als Erotiktänzerin eine internationale Karriere. Später warf man ihr Doppelspionage vor - und Mata Hari wurde hingerichtet. Noch bis Anfang April widmet die Stadt ihrer berühmten Tochter eine Ausstellung im Fries Museum. Das ist aber nur eines der zahlreichen Projekte, mit denen Leeuwarden sich als Europas Kulturhauptstadt 2018 feiert. Viele haben sich über die Wahl gewundert. Denn die 110.000-Einwohner-Stadt hat mit vielen Problemen zu kämpfen: Die ...

