Happy Birthday, Tom Beck! Der "Einstein"-Hauptdarsteller wird am Montag, 26. Februar 2018, 40 Jahre alt



Herzlichen Glückwunsch! "Einstein"-Darsteller Tom Beck feiert am Montag seinen 40. Geburtstag / Zwei neue Folgen der Serie "Einstein" am Dienstag, 27. Februar, ab 20:15 Uhr in SAT.1



So viel Grund zur Freude: Seine Serie "Einstein" läuft aktuell in SAT.1 und dann hat Glückspilz Tom Beck am Montag auch noch Geburtstag. Am 26. Februar feiert der Schauspieler seinen 40. Ehrentag. Dadurch findet sich auch eine Gemeinsamkeit mit dem 99 Jahre älteren Albert Einstein: Der geniale Physiker und der Genialer-Physiker-Darsteller sind beide Sternzeichen Fische. Noch ein Grund zur Freude. Aber bloß nicht den Kopf verlieren, wie es Einstein in der nächsten Folge der Serie, am Dienstag, passiert - inklusive Erinnerungsverlust. "Einstein" am 27. Februar 2018, ab 20:15 Uhr in SAT.1. Aktuelle Infos zur neuen Staffel "Einstein" in SAT.1 finden Sie unter http://www.grosse-klappe-sat1.de/einstein







