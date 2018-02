Die oppositionelle Labour-Partei ist für die Zollunion. Das bringt die Mehrheit von Premierministern Theresa May gegen die Zollunion ins Wanken.

Die britische Labour-Partei befürwortet eine Zollunion mit der EU nach dem Brexit. Das sagte der Brexit-Experte der Oppositionspartei, Keir Starmer, am Sonntag in der BBC-Talkshow Andrew Marr. Die Partei hatte sich lange nicht festgelegt aus Angst, Brexit-Befürworter unter ihren Wählern zu verärgern. Am Montag will sich Labour-Chef Jeremy Corbyn in einer Rede dazu äußern.

Für ...

