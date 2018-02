MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Mexiko geht optimistisch in die nächste Runde der Neuverhandlung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta). "Wir erwarten einige Durchbrüche bei der 7. Gesprächsrunde", sagte Unterhändler Salvador Behar vor dem Beginn der Beratungen am Sonntag in Mexiko-Stadt. Bis zum 5. März wollen die Delegationen aus den USA, Kanada und Mexiko über eine Modernisierung des seit 1994 bestehenden Freihandelsabkommen verhandeln.

Bei den vergangenen Treffen hatten sich die Teams kaum aufeinander zu bewegt. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer beschwerte sich bereits über das langsame Tempo. Besonders umstritten sind Regeln für die Autoindustrie und der US-Vorschlag, die Nafta-Verträge alle fünf Jahre zu überprüfen und neu zu ratifizieren.

Das Abkommen wird derzeit auf Druck der Vereinigten Staaten neu verhandelt. Präsident Donald Trump sieht sein Land benachteiligt und hat bei einem Scheitern der Gespräche mit einem US-Ausstieg gedroht.

Nafta ist das größte Freihandelsabkommen der Welt. Der Binnenmarkt von USA, Kanada und Mexiko umfasst 460 Millionen Menschen und verfügt über eine gemeinsame Wirtschaftsleistung von umgerechnet rund 16,8 Billionen Euro. Der Handel unter den drei Partnerländern hat sich seit dem Inkrafttreten auf rund 930 Milliarden Euro vervierfacht./dde/DP/das

