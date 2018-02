Flixbus-Chef Jochen Engert über amerikanische Kunden, den Wettbewerber Greyhound und seine Enttäuschung über den Bushersteller Daimler.

Herr Engert, vor fünf Jahren ist Flixbus das erste Mal von München nach Nürnberg gefahren. Nun starten Sie in den USA. Der Markt dort ist seit Jahrzehnten liberalisiert. Kann der Eintritt in einen so reifen Markt überhaupt gelingen?Wir sind überzeugt, dass wir gute Chancen haben. Im Prinzip war die Entwicklung in den USA ja sogar Vorbild für unsere Expansion in Länder wie Italien oder Schweden. Vor zehn Jahren ist das britische Unternehmen Megabus dort an den Start gegangen. Das Unternehmen hat sich inzwischen erfolgreich gegen Marktführer Greyhound etabliert. Wir glauben, dass noch viel Platz für uns und weiteres Wachstum da ist.

Als Sie vor einigen Wochen Ihren Start in den USA angekündigt haben, haben wir mal umgehört. Bei Greyhound hat man eher mit den Schultern gezuckt, den Namen Flixbus hat man dort noch nie gehört. Überschätzen Sie sich möglicherweise ein bisschen?Ich würde sagen, dass uns der Wettbewerber unterschätzt. Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren grünen Bussen genauso erfolgreich sein können wie in Deutschland. Wir wollen mit qualitativ hochwertigen Bussen preiswerte Mobilität anbieten - kostenloses WLAN inklusive. Ich glaube, dass man bei Greyhound inzwischen sehr genau weiß, wer wir sind.

Kostenloses WLAN bieten auch andere Wettbewerber wie Megabus an…Es kommt auch auf die richtigen ...

