Wegen der Virusinfektion lädt der Agrarminister am Montag zu einem Krisengipfel. Sollte sie in Deutschland ankommen, drohen Milliardenschäden.

Noch gibt es keinen Fall der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland. Aber die Sorge vor der hochansteckenden Virusinfektion, die ausschließlich Haus- und Wildschweine befällt, wächst, seit sie sich in Osteuropa immer schneller ausbreitet. "Die Gefahr ist da", sagte der geschäftsführende Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) Anfang der Woche beim EU-Agrarministertreffen in Brüssel.

Für den morgigen Montag hat Schmidt zu einer Nationalen Präventionskonferenz nach Berlin eingeladen, unter anderem die zuständigen Agrarlandesminister, Vertreter des Friedrich-Loeffler-Instituts - des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit - sowie Vertreter von Verbänden, etwa des Deutschen Bauernverbandes.

2007 war das Virus aus Afrika, vermutlich über den Schwarzmeerhafen von Poti, nach Georgien eingeschleppt worden. Seither hat es sich stetig ausgebreitet. Anfang 2014 erreichte die Seuche die Europäische Union. Mitte November 2017 waren Fälle von Afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen in der Region Warschau festgestellt worden, im Juni bereits kranke Wildschweine in der Region Zlin in der Tschechischen Republik und damit etwa 300 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Fälle gab es außerdem in Estland, Lettland und Litauen, in Rumänien und auf Sardinien. Insgesamt wurde der Erreger 2017 in Europa bei 3.855 Wildschweinen und 124 Hausschweinbeständen nachgewiesen.

Menschen können nicht an dem Erreger erkranken. Ebenso wenig stellt die Afrikanische Schweinepest eine Gefahr für andere Tierarten dar. Bei Wild- und bei Hausschweinen führt sie aber in nahezu allen Fällen innerhalb von sieben bis zehn Tagen zum Tod, vorher ist die Ansteckungsgefahr extrem hoch. Einen Impfstoff gibt es nicht.

Gefürchtet ist der Erreger vor allem bei Landwirten. Die volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen eines Ausbruchs seien kaum vorstellbar, sagt der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes, Werner Schwarz. Bereits das Auftreten im Wildschweinbestand würde bedeuten, dass kein Schweinefleisch mehr in Drittländer, also in Länder außerhalb der Europäischen Union, exportiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...