NEW YORK (Dow Jones)--Microsoft und der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi wollen künftig bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) zusammenarbeiten. Die beiden langjährigen Technologiepartner unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung, ein "Memorandum of Understanding". Bei der Kooperation, wie sie zwischen amerikanischen und chinesischen Unternehmen selten vorkommen, geht es unter anderen um die Integration der Microsoft-Software Cortana, einer digitalen Assistentin, in Xiaomis neuen intelligenten Lautsprecher Mi AI Speaker.

Berichten zufolge diskutieren die beiden Unternehmen auch über den Einsatz von Microsofts KI-Technologie, die Gespräche und Sprache abdeckt, sowie Dienstleistungen wie die Suchmaschine Bing, den Webbrowser Edge und den Messagingdienst Skype.

February 25, 2018

