Die schottische Whisky-Industrie will einer Brennerei aus Schwaben das "Glen" im Namen verbieten. Die wehrt sich - mit Aussicht auf Erfolg.

Denkt der Verbraucher beim Begriff "Glen" an schottischen Whisky oder nicht? Das ist nach Ansicht des zuständigen Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) die entscheidende Frage, um zu beurteilen, ob der schwäbische Whisky "Glen Buchenbach" weiterhin seinen Namen tragen darf.

Im konkreten Fall festlegen wollte sich der EU-Gutachter am Donnerstag in Luxemburg jedoch nicht: Es sei am Landgericht Hamburg zu prüfen, ob der europäische Durchschnittsverbraucher "Glen" sofort mit "Scotch Whisky" assoziiere. Die Hersteller der Spirituose sind angesichts der Ausführungen trotzdem optimistisch - genau wie der klagende Verband.

Laut Produktinformation hellgolden, rauchig-mild, malzig-süß und hergestellt im schwäbischen Ort Berglen: Seit 2013 vertreibt die Waldhornbrennerei Klotz ihren Single Malt Whisky "Glen Buchenbach". Fast genauso so lange währt der Clinch mit dem mächtigen Lobby-Verband Scotch Whisky Association (SWA).

"Unmittelbar nachdem unser Whisky auf den Markt kam, erhielten wir ein Schreiben von den SWA-Anwälten - es umfasste mehrere hundert Seiten", erinnert sich Jürgen Klotz, der die Waldhornbrennerei in vierter Generation gemeinsam mit seiner Mutter Gerlinde und seinem Bruder Michael führt. Die Forderung des Whisky-Verbands: Man solle den Begriff "Glen" im Namen des Whiskys streichen.

"Dabei heißt das gälische Wort 'Glen' einfach nur 'enges Tal' oder 'Schlucht' - wie will man das denn schützen?", argumentiert Jürgen Klotz. ...

