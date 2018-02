Liebe Leser,

Novo Nordisk ist in den ersten 9 Monaten aufgrund geringerer operativer Kosten profitabel gewachsen. Die Diabetes-Sparte wuchs um 7% auf 69,7 Mrd dkr. Die drei Insulin-Produkte der neuen Generation mit dem Kassenschlager Tresiba haben ihren Umsatz sogar auf 6,28 Mrd dkr mehr als verdoppelt. Das Geschäft mit Biopharmazeutika ging dagegen um 18% auf 14 Mrd dkr zurück. Regional blieben die Umsätze in Nordamerika mit 43,6 Mrd dkr stabil. In den anderen Regionen ist der Umsatz ... (Volker Gelfarth)

