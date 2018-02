Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich festgelegt, welche CDU-Politiker Bundesminister werden, sollte es zu einer Großen Koalition kommen. Im Vorfeld hatte es um die Ressortverteilung heftige Diskussionen gegeben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich nach Angaben aus CDU-Kreisen auf folgende Minister festgelegt: Jens Spahn solle Gesundheitsminister werden und Peter Altmaier solle das Wirtschaftsressort führen. Verteidigungsministerin solle Ursula von der Leyen bleiben. Julia Klöckner solle Landwirtschaftsministerin werden. Anja Karliczek soll neue Bundesbildungsministerin werden, Helge Braun sei als Kanzleramtschef vorgesehen, hieß es in den Kreisen am Sonntag. Voraussetzung ist, dass die Parteibasis der SPD der Bildung einer Großen Koalition in der kommenden Woche zustimmt.

Die Personalentscheidung für Jens Spahn, die bereits am Samstag bekannt wurde, gilt als Zeichen dafür, dass Merkel vor dem Parteitag an diesem Montag ihren Widersachern entgegenkommen will. Spahn gilt als einer der prominentesten konservativen Kritiker der Kanzler innerhalb der CDU. Die 1001 Delegierten sollen dem Koalitionsvertrag mit der SPD zustimmen und Saar-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin von Peter Tauber zur Generalsekretärin ...

