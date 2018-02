Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich auf sechs Namen festgelegt. Sie sollen die offenen CDU-Ministerposten besetzen. Ein Überblick.

Sechs Ministerposten hat die CDU zu vergeben, falls die SPD-Mitglieder einer Neuauflage der großen Koalition zustimmen. Nachdem Parteichefin Angela Merkel bereits angekündigt hat, dass Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-Generalsekretärin werden soll, hofften viele in der Partei auch im Kabinett auf Erneuerung. Kurz vor dem CDU-Parteitag sorgt die Kanzlerin nun für Klarheit. Die neuen Gesichter im Kurzportrait.

Wirtschaftsministerium: Peter Altmeier (59)

Der Saarländer gilt als einer der engsten Vertrauten von Angela Merkel. Der bisherige Kanzleramtschef und geschäftsführende Finanzminister soll nun das Wirtschaftsressort übernehmen. In der CDU gibt es viel Knatsch darüber, dass Merkel das Finanzressort der SPD überlassen hat. Viele sehen das Wirtschaftsministerium nur als "Trostpreis", obwohl die CDU es nun erstmals seit mehr als fünf Jahrzehnten wieder besetzt. Merkel zeigt sich mit Hinweis auf den legendären Minister Ludwig Erhard "schon ein bisschen verwundert", dass das Wirtschaftsministerium nichts mehr zähle. Kritiker meinen, das Ressort habe schleichend an Bedeutung verloren, auch wenn es bei vielen wichtigen Themen mitmischt. Die Frage wird sein, was Altmaier aus dem Amt macht.

Der Genussmensch kann auf eine lange politische Erfahrung verweisen, er war auch schon Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, Parlamentarischer Innenstaatssekretär und Umweltminister.

Gesundheitsministerium: Jens Spahn (37)

In den vergangenen Jahren hat er sich als Kritiker Merkels in denen eigenen Reihen und als konservativer Politiker profiliert. Nach sechs Jahren als gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion und zweieinhalb Jahren als parlamentarischer Finanzstaatssekretär soll er Gesundheitsminister werden. Spahn blickt aber ...

