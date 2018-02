Berlin (ots) - Frank Bsirske, Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, erwartet die Zustimmung der SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag. "Der Vertrag hat große Stärken", sagte Bsirske dem Tagesspiegel (Montagausgabe). "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD-Mitglieder das nicht würdigen." Dagegen würde ein Nein die SPD-Führung "komplett demontieren, um dann anschließend in Neuwahlen zu gehen - das ist kein besonders attraktives Szenario".



Die Zerrissenheit der SPD erklärt Bsirske auch mit den Folgen der Agenda 2010 und dem "ausgeprägten Misstrauen der Parteibasis gegenüber der Spitze. Und da spielt auch eine Rolle, dass es bei Vielen ein großes Bedürfnis danach gibt, das Copyright auf soziale Gerechtigkeit wieder zurück zu gewinnen. Das war 2005 verloren gegangen. Die Merkel-CDU hat das ausgenutzt", sagte Bsirske dem Tagesspiegel.



