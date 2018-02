Wien (APA-ots) - - Neue Galaxy Flaggschiffe mit revolutionärer Kamera und AKG Lautsprechern. - Bei Bestellung im Vorverkauf Lieferung bis zu 7 Tage vor

offiziellem Verkaufsstart. - Bonus bis zu 450 * für viele Geräte.

Das "Unpacking" der neuen Samsung Galaxy S9 Serie am 25. März markierte den mit Spannung erwarteten Auftakt des Mobile World Kongress 2018 in Barcelona. Drei bietet die beiden Galaxy-Flaggschiffe seit 25. März 18:30 im Vorverkauf auf www.drei.at/galaxy-s9 an. Die rahmenlosen Infinity Super-AMOLED Displays der beiden Samsung Smartphones sind die größten Screens ihrer Klasse. Beeindruckendes Highlight der neuen Galaxy S9-Serie ist die perfektionierte Kamera mit Super Slow Motion (bis zu 960 Bilder/ Sekunde) und Super Low Light Zweifachblende für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Für dreidimensionalen Sound sorgt die Dolby Atmos Technologie der integrierten AKG Stereo Lautsprecher.

Versandkostenfreie Zusendung bis zu sieben Tage vor offiziellem Verkaufsstart. Kunden, die eines der neuen Galaxy Flaggschiffe im Vorverkauf bis 15.März 2018 bestellen, erhalten ihr neues Smartphone bis zu sieben Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart versandkostenfrei zugestellt. Das Samsung Galaxy S9 kostet in Kombination mit dem Tarif Top Premium 54 , während der Preis für das Samsung Galaxy S9+ mit dem Top Premium Tarif 180 beträgt. Mehr Infos zum neuen Samsung Galaxy S9 und S9+ auf [www.drei.at/galaxy-s9] (http://www.drei.at/galaxy-s9).

Bis zu 450 Bonus.* Samsung bietet bei Vorbestellung des neuen Galaxy S9 und S9+ für funktionstüchtige Smartphones vieler Hersteller einen Eintauschbonus von bis zu 350 . Der Tausch muss bis 31.März 2018 direkt bei Samsung angemeldet werden. Mehr auf www.samsungaktion.at

* Setzt sich zusammen aus einer Preisreduktion in Höhe von 108 (bereits im Kaufpreis berücksichtigt) und einem "Samsung Eintauschbonus" bis zu 350 - abhängig vom Modell und Zustand des eingetauschten Altgeräts; Aktion ist ausschließlich bei Kauf eines Samsung Galaxy S9 bzw. S9+ bei Drei im Zeitraum vom 25.2.2018 bis 15.3.2018 gültig. Kein Umtausch oder Barablöse. Sollte kein Gerät eingetauscht werden, entfällt der Samsung Eintauschbonus.

Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im 1.Halbjahr 2017 einen Umsatz von 386 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31. Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0036 2018-02-25/19:21

AXC0046 2018-02-25/19:28