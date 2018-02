Zürich (ots) -



Von Donnerstag, 22. bis Sonntag, 25. Februar 2018 eröffnete die

SWISS-MOTO mit einer Fülle an Neuheiten und aufwändig inszenierten

Shows die neue Töff-Saison. 71'993 Töff-Fans strömten nach Zürich zur

15. Ausgabe des grössten Schweizer Treffpunkts der motorisierten

Zweiradbranche. Die Highlights der über 400 Top-Marken und die

lückenlose Ausstellung von Schweizer Armeemotorrädern sowie der neue

SWISS-MOTO DROM mit spektakulären Shows und Rennduellen waren 2018

die Besuchermagnete.



Pünktlich zum Saisonstart zündete die SWISS-MOTO ein Feuerwerk für

alle Töff-Fans. Vier Tage lang knatterten die Töff-Highlights der

neuen Saison im Scheinwerferlicht der Messe Zürich und begeisterten

71'993 Besucherinnen und Besucher aus der Schweiz und dem

angrenzenden Ausland. Ins Auge stachen dieses Jahr der Siegeszug der

Retro- und Vintage-Motorräder, der ungebremste Vormarsch der

Elektronik und die erfreuliche Tatsache, dass es noch nie so viel

Motorrad für so wenig Geld gab. Bei der Töff-Bekleidung verlaufen die

Trends parallel zu den Fahrzeugen: Klassik-Design, individuelle

Anpassung und Lifestyle stehen im Zentrum. Messeleiter Yves

Vollenweider freute sich über den gelungenen Startschuss: «Das

fantastische Besucherergebnis, die positiven Rückmeldungen der

Aussteller und das riesige Interesse der Medien bestätigen uns, dass

die SWISS-MOTO ihre Position als grösstes und wichtigstes Sprachrohr

der motorisierten Zweiradbranche in der Schweiz und in Süddeutschland

weiter ausgebaut hat.»



Neben den Neuheiten der Töff-Saison 2018 waren die lückenlose

Ausstellung sämtlicher Schweizer Armeemotorräder seit dem zweiten

Weltkrieg sowie der 1200 Quadratmeter grosse SWISS-MOTO DROM mit

spektakulären Rennduellen auf Pit- und Pocket-Bikes die absoluten

Besuchermagnete.



Aegerter gewinnt SWISS-MOTO Promi-Race 2018



Am Messesamstag fand das erste SWISS-MOTO Promi-Race statt. Auf

dem Race-Track des neuen SWISS-MOTO DROMS lieferten sich einige der

talentiertesten Fahrer aus dem Schweizer Rennsport ein spektakuläres

Rennduell mit Pit-Bikes. Moto2-Star Dominique Aegerter sicherte sich

dabei in einem hart umkämpften Rennen vor Supermoto-Profi Kevin

Tschümperli und dem Motocross-Fahrer der Schweizer MX1-Klasse, Nick

Triest, den ersten Platz. «Das Rennen hat mir sehr viel Spass gemacht

und ich bin begeistert, wie engagiert und aufwändig die SWISS-MOTO

den Schweizer Rennsport fördert», freute sich Domi Aegerter.



Die nächste SWISS-MOTO wird vom 21. bis am 24. Februar 2019 in der

Messe Zürich stattfinden.



