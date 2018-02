Die hohen Bewertungen von Unternehmen bereiten dem Star-Investor Kopfzerbrechen. Anleger warnt er in seinem Aktionärsbrief davor, Aktien auf Pump zu kaufen.

Seit Jahren ist Warren Buffett auf der Suche nach der perfekten Übernahme. Ein großes Unternehmen sollte es sein, denn nur so kann es sich deutlich auf die Bilanz seines Konglomerats Berkshire Hathaway auswirken, das mit einem Marktwert von 500 Milliarden Dollar einer der größten börsennotierten Konzerne Amerikas ist. Die Suche hat er einst mit einer Elefantenjagd verglichen. Er habe stets den Finger am Auslöser seines Elefantengewehrs. Doch Buffett kommt nicht zum Zug.

Vor einem Jahr wollte er gemeinsam mit der brasilianischen Beteiligungsgesellschaft 3G den britischen Konsumgüterkonzern Unilever übernehmen und mit Kraft Heinz fusionieren - für die Rekordsumme von 143 Milliarden Dollar. Doch daraus wurde nichts, weil Unilever sich wehrte und Buffett feindliche Übernahmen grundsätzlich ablehnt.

Im Sommer dann scheiterte ein vergleichsweise kleinerer Deal. Beim Kauf des texanischen Stromanbieters Oncor für neun Milliarden Dollar wurde Buffett in letzter Minute überboten - ausgerechnet von Hedgefund-Manager Paul Singer. Buffetts Aversion gegen Hedgefonds, über die er seit Jahren offen spricht, wird das nicht geschmälert haben.

Buffett wird ungeduldig. Gern würde er in diesem Jahr einen großen Deal abschließen, schrieb der Berkshire-Chef am Samstag in seinem viel beachteten Brief an die Aktionäre. Die nötigen Mittel dazu hätte er. Berkshires Barreserven beliefen sich Ende vergangenen Jahres auf 116 Milliarden Dollar. Damit sind sie so hoch wie nie zuvor und liegen knapp 30 Milliarden Dollar über dem Vorjahresniveau. Hinzu kommt etwa noch einmal so viel in Einnahmen aus Versicherungsprämien, die Berkshires Versicherungsgeschäft generiert und die der legendäre Investor klassischerweise ebenfalls für Übernahmen und Aktienkäufe nutzt.

"Diese außerordentlich große Menge an Liquidität bringt uns nur Almosen ein", räumte Buffett gegenüber seinen Aktionären ein. Die Reserven hält Berkshire in bar und in US-Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Durch ...

