Über Galaxy S9 und S9+ sind vorab viele Details durchgesickert. Trotzdem ist die bombastische Präsentation von Samsung aufschlussreich.

Zum Auftakt der Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) hat Samsung am Sonntagabend die neuen Spitzenmodelle Galaxy S9 und S9+ vorgestellt. Die wichtigsten Neuigkeiten und Hintergründe im Überblick.

Die Einladung

Was im Mittelpunkt stehen sollte, hatte Samsung schon mit der Einladung deutlich gemacht: "The Camera, reimagined" stand darin - auf Deutsch also "Die Kamera, weitergedacht". Dass der Konzern diesen Schwerpunkt setzt, verwundert nicht. Die Funktion ist vielen wichtig. So sagen 25 Prozent der deutschen Nutzer laut einer Bitkom-Umfrage, dass diese beim nächsten Smartphone-Kauf Priorität habe.

Die Bedeutung heben auch die Experten des Portals DxO hervor, dass Kameras testet und vergleicht: "Das Smartphone ist das wichtigste Aufnahmegerät für Milliarden von Hobby- und Gelegenheitsfotografen auf der ganzen Welt geworden" - angesichts der großen Verbesserungen seien klassische Kameras damit fast überflüssig geworden. Angesichts der Entwicklung der letzten Jahre sind große Fortschritte allerdings schwierig geworden.

Die Situation

Die Veranstaltung in einem riesigen Kongresszentrum zeigt: Das Interesse an Samsung ist enorm. Knapp 5000 Leute wollten live einen Blick auf das neue Modell erhaschen. Der koreanische Konzern ist der größte Smartphone-Hersteller der Welt, er verkaufte nach Einschätzung des Marktforschers Gartner 2017 gut 321 Millionen Geräte. Allerdings sank der Absatz im wichtigen vierten Quartal erstmals, auch Samsung wurde weniger Geräte los als im Vorjahreszeitraum, vor allem weil die Nachfrage nach den Spitzenmodellen S8 und S8+ nachließ.

Der Markt ist und bleibt umkämpft. "2018 wird ein schwaches Jahr", prognostiziert die Smartphone-Expertin Annette Zimmermann von Gartner. Denn Nutzer ersetzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...