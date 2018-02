Am 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Tabellenschlusslicht 1. FC Köln in Leipzig mit 2:1 gewonnen. Trotzdem bleiben die Kölner auf dem letzten Tabellenplatz, sind jetzt aber punktgleich mit dem HSV. Leipzig verpasste mit der Niederlage den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz und bleibt auf Rang sechs.

Leipzigs Jean-Kevin Augustin hatte die Sachsen in der 6. Minute noch in Führung gebracht und dort waren sie lange geblieben. Erst gegen Ende der Partie startete die Aufholjagd: Vincent Koziello traf in der 70. Minute, Leonardo Bittencourt legte für Köln sieben Minuten später nach - die Partie war gedreht und die Heimpleite für die Leipziger perfekt.