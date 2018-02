Der Laufsteg der Smartphones in Barcelona ist eröffnet. Auf dem MWC zeigen führende Hersteller ihre neusten Entwicklungen. Den Aufschlag machte Samsung und untermauert seinen Anspruch auf die Marktführerschaft.

Samsung will seine Spitzenposition im hart umkämpften Smartphone-Markt mit zwei neuen Flaggschiff-Modellen untermauern. Es sei die "perfekte Zeit", mit dem Galaxy S9 und dem S9+ eine neue Benutzererfahrung zu liefern, sagte DJ Koh, Mobil-Chef von Samsung im Gespräch mit der dpa. Samsung habe seinen Kunden genau zugehört und in der Entwicklung den Fokus auf aktuelle Trends gelegt. Heute stehe längst nicht mehr das Telefongespräch, sondern die Kommunikation mit Bildern und Videos im Vordergrund. "Die Social-Media-Generation hat uns motiviert, die Kameratechnologie in den Mittelpunkt zu stellen", sagte Koh auf dem Mobile World Congress in Barcelona.

Auf dem wichtigsten Treffen der Mobilfunkindustrie präsentieren traditionell die führenden Smartphone-Hersteller ihre neusten Modelle. Smartphone-Marktführer Samsung machte mit seinen beiden neuen Flaggschiff-Modellen den Aufschlag. Selbst bei nächtlichen Lichtverhältnissen soll die Kamera des Galaxy S9+ noch detailreiche Bilder aufnehmen können. Für eine noch persönlichere Kommunikation erstellt das Smartphone zudem aus einem Selfie oder einer Videoaufnahme ein animiertes AR-Emoji und wandelt ...

