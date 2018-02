Düsseldorf (ots) - Für Günter Krings, Chef der NRW-Landesgruppe in der CDU-Fraktion des Deutschen Bundestages, sind die von Parteichefin Angela Merkel vorgeschlagenen CDU-Bundesminister eine Überraschung. "Das ist völlig überraschend", sagte Krings der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Ich freue mich, dass NRW zwei Minister stellen soll. Aber das Ausscheiden von Gröhe ist ein menschlicher und fachlicher Verlust", so Krings.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621