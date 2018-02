Osnabrück (ots) - Daniel Günther lobt Merkels Kabinettsliste als klares Aufbruchsignal



Kieler Regierungschef: Das ist das starke Paket, das ich mir immer gewünscht habe



Osnabrück. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht alle seine Forderungen an die Kabinettsliste der CDU-Minister erfüllt. "Das ist das starke Paket, das ich mir immer gewünscht habe", sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). Über die Hälfte der Kabinettsposten würden durch Frauen besetzt. Zudem gäbe es von Anja Karliczek über Julia Klöckner und Jens Spahn viele neue Gesichter, die für ein klares Aufbruchsignal sorgten, so Günther. Die beiden letzteren stünden auch für einen deutlich konservativeren Kurs der Union. Der Ministerpräsident betonte, die personelle Dynamik sei besonders wichtig, da die jetzt kommende Große Koalition eher für Kontinuität stehe. Sein Fazit: "Dies ist Angela Merkel hervorragend gelungen", so der Chef der Nord-CDU, der insbesondere wichtige Signale an den Wirtschaftsflügel der Partei sieht. Auf dem Parteitag an diesem Montag rechnet Günther sowohl für die gemeinsame Regierungsvereinbarung von CDU/CDU mit der SPD als auch für die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Generalsekretärin mit deutlicher Zustimmung.



