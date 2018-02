Halle (ots) - Wie Integration gehen kann, zeigt Berlin-Neukölln in beeindruckender Weise. Die Roma-Familien sind nicht über die Stadt verteilt, sondern dürfen zusammen bleiben. Im Gegenzug gibt es eine strenge Kontrolle. Gesorgt ist für Sprachkurse, soziale Beratung und Kindergartenbetreuung. Nachbarn wurde so die Angst vor den zugezogenen Roma genommen - auch wenn der Prozess Jahre dauerte.



