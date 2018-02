Freiburg (ots) - Spahn, dessen Name zu einer Art Sehnsuchtschiffre für alle konservativ angehauchten Merkel-Überdrüssigen geworden ist, wird geadelt. Ein Teil der Partei wird dies als Teil der Machttransformation betrachten. Man kann es aber auch anders sehen. Merkel nimmt Spahn ernst. Aber sie betraut ihn mit einem tückischen Fachgebiet. Das Gesundheitswesen ist kompliziert und riecht nach Dauerstreit - hier kann sich ein Jungstar leicht entzaubern. Daneben platziert Merkel in Anja Karliczek ein weiteres Talent. So rasch gibt Merkel das Steuer nicht aus der Hand. http://mehr.bz/bof8296



