Die Zukunft von Mobile Computing wird durch das neue HUAWEI MateBook X Pro, die HUAWEI MediaPad M5 Serie und dem weltweit ersten 3GPP 5G CPE (Kundenendgerät) zum Leben erweckt

Auf dem Erfolg seiner formschönen und leistungsstarken High-End-Mobilfunkgeräte aufbauend hat Huawei Consumer Business Group (CBG) heute das HUAWEI MateBook X Pro, die HUAWEI Serie MediaPad M5 sowie das HUAWEI 5G-Kundenendgerät (Customer-Premises Equipment, CPE) vorgestellt, das weltweit erste kommerzielle Endgerät, das den global anerkannten 3GPP-Telekommunikationsstandard für 5G unterstützt. Mit spektakulären neuen Design-Verbesserungen sowie überragenden Leistungssteigerungen bringen die neuen Geräte von Huawei die Leistungsfähigkeit der Technologie zur Geltung, wenn es darum geht, geeignete innovative Nutzererlebnisse für die mobile Welt zu liefern.

"Wir lassen uns bei Huawei von der Vision einer vollkommen vernetzten Welt leiten und um dieses Ziel zu erreichen, tätigen wir erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie Menschen mit Technologie interagieren und diese einsetzen?, sagte Richard Yu, CEO von Huawei CBG. "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Grenzen der Leistungsfähigkeit von Technologie und Innovation zu verschieben. Mit der Vorstellung des neuen HUAWEI MateBook X Pro, der HUAWEI Serie MediaPad M5 und des weltweit ersten 3GPP 5G-Kundenendgerätes lösen wir unser Versprechen ein, bahnbrechende Geräte bereitzustellen, die alle Bestandteile des Mobile Computing-Erlebnisses neu defininieren.?

Das HUAWEI MateBook X Pro und die HUAWEI Serie MediaPad M5werden im Frühjahr 2018 in China, Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik und im mittleren Osten verfügbar sein.

HUAWEI MateBook X Pro

Das HUAWEI MateBook X Pro ist ein ultraflaches, aber dennoch multifunktionelles 13,9-Zoll-Notebook mit einem vollkommen neuen 3K-touch-fähigen HUAWEI FullView-Display und einer Screen-to-Body-Ratio von 91 Prozent. Angetrieben wird es durch einenIntel Core i7/i5-Prozessor der 8. Generation, einem diskreten NVIDIA GeForce MX150 Grafikprozessor mit 2 GB GDDR5 und einem langlebigen 57,4 Wh (typische Leistung) Akku was es zu einem der leichtesten und leistungsstärksten Notebooks auf dem Markt macht.1 Das HUAWEI MateBook X Pro verfügt über ein Dolby Atmos Soundsystem und eingebauten Lautsprechern, die ein bahnbrechendes räumliches Klangerlebnis bieten, bei dem die Töne über und um den Zuhörer herumströmen und ihm den Eindruck vermitteln, sich innerhalb des Geschehens zu befinden.

HUAWEI Serie MediaPad M5

Diese ergonomisch gestalteten schlanken und leistungsstarken 8,4-Zoll und 10,8-Zoll Tablets mit 2.5D-Glasdisplay und 2K HD, ClariVu 5.0-erweitertem Display weisen Lautsprecher von Harman Kardon auf. Die HUAWEI Histen-Technologie bietet ein immersives 3D-Klangerlebnis und uneingeschränkte Unterstützung für Hi-Res-Audio und eine außerordentliche Klangqualität. Das 10,8-Zoll HUAWEI MediaPad M5 Pro ist mit einem hochpräzisen HUAWEI M-Pen ausgestattet, der über 4096 Druckstufen verfügt, um das Anfertigen von Notizen realistischer, leichter und müheloser zu machen.

3GPP-Standard 5G CPE

Das HUAWEI 5G CPE ist das erste Kundendgerät seiner Art, das den weltweit anerkannten 3GPP-Telekommunikationstandard für 5G unterstützt. Es ist in Konfigurationen sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich verfügbar und bietet superschnelle Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 2 Gbit/s und kann sowohl in 4G- als auch in 5G-Netzwerken betrieben werden. Das HUAWEI 5G CPE verwendet den von Huawei intern entwickelten Balong 5G01-Chipsatz der erste kommerzielle Chipsatz der Welt, der den 3GPP-Standard unterstützt und mit allen 5G-Frequenzbändern, einschließlich Sub-6 GHz und Millimeterwelle (MMW), kompatibel ist.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit2

Gerät Spezifikationen Preis HUAWEI MateBook X Pro i5/8 GB/256 GB MW150 1499 i5/8 GB/512 GB MX150 1699 i7/16 GB/512 GB MX150 1899 HUAWEI MediaPad M5 8,4 Zoll 4 GB+32 GB WIFI 349 4 GB+64 GB WIFI 399 4 GB+128 GB WIFI 449 4 GB+32 GB LTE 399 4 GB+64 GB LTE 449 4 GB+128 GB LTE 499 HUAWEI MediaPad M5 10,8 Zoll 4 GB+32 GB WIFI 399 4 GB+64 GB WIFI 449 4 GB+128 GB WIFI 499 4 GB+32 GB LTE 449 4 GB+64 GB LTE 499 4 B+128 GB LTE 549 HUAWEI MediaPad M5 Pro 10,8 Zoll 4 GB+64 GB WIFI 499 4 GB+128 GB WIFI 549 4 GB+64 GB LTE 549 4 GB+128 GB LTE 599

Über Huawei Consumer BG

Die Produkte und Services von Huawei sind in über 170 Ländern verfügbar und werden von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Fünfzehn F&E-Zentren operieren in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China. Huawei Consumer BG, eine der drei Geschäftseinheiten von Huawei, ist unter anderem für Smartphones, PCs und Tablets, Wearables und Cloud-Services zuständig. Das globale Netzwerk von Huawei basiert auf nahezu 30 Jahren Erfahrung in der Telekomindustrie und zielt darauf ab, Verbrauchern überall auf der Welt Zugang zu den neusten technologischen Fortschritten zu verschaffen.

1 Dedizierte Grafik nicht auf alle Konfigurationen angewendet.

2 Umsatzsteuer inbegriffen. Konfigurationen und Endpreis können sich je nach Land unterscheiden

