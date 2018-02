Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - nubia, die innovative Smartphone-Marke, die mit ihrem Screen-to-Body-Verhältnis von 90,36 % ihres Z17S den Begriff "randlos" vollkommen neu definiert hat, ist entschlossen, die Smartphone-Industrie auf dem Mobile World Congress 2018 erneut zu begeistern. Sie werden 3 neue Produkte vorstellen, die den Ruf des chinesischen Technikriesen für außergewöhnliches Smartphone-Design weiter untermauern werden.



Zunächst wird nubia in ihrem Innovationslabor einen technologischen Durchbruch bekanntgeben. Dieses streng geheime Projekt hat ein Nano-Kohlegraphit-Design mit Diamantschliff, das das Licht auffängt, und wird nun endlich der Öffentlichkeit vorgestellt.



Als nächstes wird der brandneue Z17miniS sein mit Spannung erwartetes Debüt geben. Zu den fantastischen Spezifikationen gehören Dualkameras vorne und hinten mit der KI-gesteuerten Kamerasoftware NeoVision 7.0 sowie neue Kamerafunktionen wie AI Portrait 2.0, Lichtmalerei, Makrokamera und Klonkamera. Das gewölbte Glare-Glas an den vier Seiten des Designs liefert eine außergewöhnliche optische Wirkung. Dieses kleine Wunderwerk sollte man sich nicht entgehen lassen.



Schließlich wird nubia eine Reihe von neuen Modellen vorstellen, bei denen die Designprobleme mit der kurzen Akku-Lebensdauer im Vollbildmodus gelöst wurden. Sie spielen gerne auf Ihrem Handy? Die neue Produktreihe N/V mit langlebigen Akkulaufzeiten im Vollbildmodus ist mit Qualcomm-Prozessoren und viel Arbeitsspeicher ausgestattet und damit bestens dafür geeignet.



Auf dem MWC erwarten Sie eine Vielzahl weiterer Überraschungen von nubia mit Luxuszubehör für Smartphones sowie Produkten und Lösungen für das IoT. Da die offiziellen 5G-Modelle von nubia 2019 auf den Markt kommen sollen, wird es sicherlich Gerüchte darüber geben, ob nubia im Jahr 2018 seine eigenen 5G-Prototypen vorstellen wird.



Im vergangenen Jahr baute nubia seine Präsenz in den USA, Indien, Deutschland, Spanien, Indonesien und Thailand aus und startete einträgliche Partnerschaften mit Amazon, Mediamax und Phone House. Nach den letztjährigen erfolgreichen Markteinführungen der Z-, M- und N-Produktreihen sollten Sie den Stand von nubia auf dem MWC 2018 also auf keinen Fall verpassen.



Informationen zu nubia



Das 2012 gegründete Unternehmen nubia bietet Benutzern, die mit ihrem Mobilgerät immer ganz vorne dabei sein wollen, innovative Smartphones der Extraklasse. Mit dem Leitspruch "Be yourself" - "Sei du selbst" inspiriert Nubia Kunden weltweit, ihren Lebensstil mit besserer Technologie auf ein neues Niveau zu bringen. Nubia hat seinen Hauptsitz in China und Niederlassungen rund um die Welt, etwa in Nordamerika, Europa und Südostasien. Die Marke ist bereits bestens bekannt für innovative Smartphone-Eigenschaften und professionelle Funktionen für die Handyfotografie.



Mehr Informationen zu nubia finden Sie auf der offiziellen Website: www.nubia.com/en. Folgen Sie @nubiasmartphone (https://twitter.com/nubiasmartphone) auf Twitter, @nubiasmartphone (https://www.instagram.com/nubiasmartphone/) auf Instagram oder auf www.facebook.com/nubiasmartphone, um die neuesten Nachrichten zu erhalten.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/645765/nubia.jpg



OTS: nubia Smartphone newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116990 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116990.rss2



Pressekontakt: Nubia Technology Co. Ltd -Ashley Lee Tel.: (86) 755-86360200 E-Mail: li.duanduan@nubia.com



Pressezentrum: www.nubia.com/en/press-center/