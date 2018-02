Bundeskanzlerin Merkel hat ihre Kabinettsliste vorgestellt und überrascht mit einer neuen Bildungsministerin.

Jan Dörner von der AFP über die von der CDU vorgesehene, neue Bildungsministerin, Anja Karliczek: Sie ist die Überraschung unter den CDU-Kandidaten für das neue Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel: Anja Karliczek. Die dreifache Mutter aus dem Münsterland soll das Ministerium für Bildung und Forschung übernehmen, obwohl sie anders als die scheidende Amtsinhaberin Johanna Wanka keine große Erfahrung in dem Bereich hat. Doch die 46-jährige Westfälin kann auf einen großen Vertrauensvorschuss der Kanzlerin setzen. Es gehe ihr darum, dass ein Minister die Fähigkeit habe, "Neues aufzunehmen, um dann ein Amt auszufüllen", sagte Merkel am Sonntag bei der Vorstellung ihrer Kabinettskandidaten für den Fall eines Zustandekommens einer erneuten großen Koalition. "Das traue ich Anja Karliczek zu." Die am 29. April 1971 im nordrhein-westfälischen Ibbenbüren geborene Karliczek war der breiteren Öffentlichkeit bisher wenig bekannt: Sie sitzt seit 2013 im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...