Wenn Gäste nach Hause kommen, ist Steffen Hallaschka meistens aufgeschmissen. Zumindest was das Kochen angeht. Der Moderator hat heute Abend in der WDR-Show "Geheimniskrämer" gestanden, dass er ein "ein Totalausfall in der Küche" sei - ganz im Gegensatz zu seiner Frau. Also fing er vor einiger Zeit an, sich zumindest um die Tischdekoration zu kümmern - und entwickelte dabei eine ausgeprägte Leidenschaft fürs Serviettenfalten.



Um sich das Serviettenfalten beizubringen, fing Hallaschka an, die kleinen Papierkunstwerke in Restaurants auseinanderzunehmen und die Falttechnik zu studieren. Auch YouTube-Tutorials nutzte der "Stern-TV"-Moderator, um den Tisch im Hause Hallaschka auf Profi-Niveau zu dekorieren.



Heute braucht Steffen Hallaschka keine Anleitungen mehr. Ob Tannenbaum-Origami oder Drei-Master-Segelboote aus Servietten - Hallaschka beherrscht Serviettenkunst für jede Gelegenheit. Bei "Geheimniskrämer" demonstrierte er seine besonderen Qualitäten und lud Gastgeber Martin Klempnow vor laufender Kamera zu einem kleinen Crashkurs ein (nachzusehen in der WDR Mediathek). Steffen Hallaschka: "Wenn man zum Fernsehen geht, hat man ja viele Träume - aber dass ich mal im WDR zehn Minuten live Servietten falten darf, hätte ich nicht gedacht."



Vier Prominente, jede Menge Geheimnisse und die Frage: In wessen Leben hat es sich wirklich zugetragen? Das ist die Ausgangssituation von "Geheimniskrämer", der neuen Sonntagabendsendung, die um 22.45 Uhr im WDR Fernsehen läuft. "Bei ,Geheimniskrämer' bringen wir Storys zum Vorschein, die man eigentlich erst auspackt, wenn nur noch der harte Kern einer guten Party am Tisch sitzt", sagt Moderator Martin Klempnow.



Neben Steffen Hallaschka waren Schauspieler Ludwig Trepte, "Frau tv"- und WDR-2-Moderatorin Sabine Heinrich und Model Sara Nuru zu Gast in der zweiten Sendung "Geheimniskrämer".



Am kommenden Sonntag wird gelüftet, wessen Putzfimmel so weit geht, dass er oder sie sogar im Hotel die Siphons reinigt. Die potenziellen Promi-Putzfeen in der dritten Ausgabe von "Geheimniskrämer" sind Schauspielerin Maren Kroymann, "Tatort"-Kommissar Richy Müller, Moderatorin Enie van de Meiklokjes und Köchin Sarah Wiener.



Über Geheimniskrämer:



"Geheimniskrämer" ist mehr als ein Talk. In mehreren Spielrunden gibt Gastgeber Martin Klempnow Prominenten die Gelegenheit, charmante Geheimnisse und ungeahnte Besonderheiten zu zeigen - kleine Geschichten, die man dem einen oder anderen Promi so kaum zugetraut hätte.



Die prominenten Mitspieler müssen mit Intuition, psychologischem Geschick und guten (Fang-)Fragen herausfinden, wer der Geheimniskrämer oder die Geheimniskrämerin in ihrer Mitte ist. Wer richtig tippt, bekommt einen Punkt. Der Geheimniskrämer selbst rät mit und versucht so, von sich abzulenken. Gelingt es ihm, dass keiner auf ihn tippt, bekommt er selbst einen Punkt.



Mit "Geheimniskrämer" setzt der WDR auf eine Eigenproduktion am Sonntagabend. Start war der 18. Februar 2018.



Über Martin Klempnow:



"Geheimniskrämer"-Gastgeber ist Martin Klempnow. Der 44-jährige Schauspieler und Comedian ist bekannt aus TV-Produktionen wie "Schillerstraße", "switch reloaded", "heute-show" und "Die Bergretter". Mit "Geheimniskrämer" hat Martin Klempnow nun seine erste Fernsehshow im WDR. Bei 1 LIVE, der jungen WDR-Welle, hat er als "Dennis aus Hürth" bereits seine eigene Radiosendung und Comedy-Reihe.



