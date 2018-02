Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber, sieht neben der designierten CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer auch bei den neu ernannten CDU-Ministern Kandidaten für die Kanzlerschaft. "Ich finde, auch eine ganze Reihe Namen der CDU für das neue Kabinett sind starke Persönlichkeiten für die Zukunft", sagte der CSU-Vize der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Zugleich mahnte Weber den künftigen SPD-Finanzminister, den Kurs des ausgeschiedenen Ressortchefs Wolfgang Schäuble fortzusetzen. "Auch ein SPD-Finanzminister muss sich an die vereinbarten Stabilitätskriterien halten. Der Schäuble-Weg, den wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, muss von seinem Nachfolger weitergeführt werden", sagte der CSU-Politiker. Weber erwarte, dass sich ein künftiger SPD-Finanzminister "öffentlich zu Stabilität und der schwarzen Null bekennt".



