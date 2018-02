IRW-PRESS: Goldex Resources Corporation: GOLDEX unterzeichnet gemeinsamen Vertrag über Mali Gold Projekt

GOLDEX UNTERZEICHNET GEMEINSAMEN VERTRAG ÜBER MALI GOLD PROJEKT

VANCOUVER, BC - Goldex Resources Corporation (TSX VENTURE: GDX; Frankfurt: WKN-A2AEDT, Ticker: G6T2) (Goldex oder das Unternehmen) ist erfreut bekannt zu geben, dass es ein Joint-Venture-Abkommen ("JV") unterzeichnet hat, um ein Gold-Lizenzgebiet von 143 Quadratkilometern in Mali-Afrika (genannt "Korokoro") zu erforschen und zu entwickeln. Unterzeichner des JV sind Geo-Sys-Tech S.A.R.L. ("GEO") und RexMetal S.A.R.L. ("REX"). GEO hat das Recht, 90% der Lizenz für 750.000 Euro zu erwerben, von denen 350.000 Euro bezahlt wurden. GEO hat ein Explorationsprogramm für das Konzessionsgebiet Korokoro eingerichtet und eine begreanzte Bergbaulizenz erhalten, unter der die Firma bis zu 15 Kilogramm Gold pro Monat produzieren kann , und derzeit in Produktion ist. Im Rahmen dieser Lizenz hat GEO eine Pilotanlage errichtet, die derzeit zehn (10) Tonnen Erz pro Stunde verarbeiten kann. Gemäß den Bedingungen des JV werden GEO und REX ihre Interessen auf eine neu zu gründende Gesellschaft übertragen. Goldex wird der Betreiber mit einer Beteiligung von 51% an dem Joint Venture und der Lizenz beteiligt sein. Gemäß der Bedingungen des JV wird Goldex einen Bericht - TSX 43-101 - in Auftrag geben und REX 400.000 Euro zu einer Summe von 33.000 Euro pro Monat (der "Kaufpreis") zahlen. Das Gemeinschaftsunternehmen beabsichtigt, das Grundstück weiter zu entwickeln und eine Großbergbaulizenz zu beantragen.

Das Konzessionsgebiet Korokoro ist über eine Straße erreichbar und liegt 54 Kilometer von der Morila-Mine (Randgold) entfernt, die über 7 Millionen Unzen Gold produziert hat. Andere Minen weiter westlich sind die Syama Mine (11. 5 M oz. - Resolute Mining) und die Tongon Mine (7.5 M oz. - Randgold). Im Westen liegt die Siguiri-Mine (7 Mio. Unzen - AngloGold - Ashanti) und im Nordwesten die Loulo-Mine (12 Mio. Unzen - Randgold) und die Sadilola-Mine (13,5 Mio. Unzen - Iamgold).

Der Verwaltungsrat ist mit diesem neuen JV sehr zufrieden und freut sich auf die Entwicklung der ersten Liegenschaft des Unternehmens in Mali, Afrikas drittgrößtem Goldproduzenten.

