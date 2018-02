Im Irak sollen 16 Türkinnen erhängt werden, weil sie die Terrormiliz IS unterstützt haben. Zuvor wurde auch eine deutsche Frau zum Tode verurteilt.

Ein Gericht im Irak hat 16 türkische Frauen zum Tode verurteilt. Sie sind für schuldig befunden worden, die Terror-Organisation Islamischer Staat (IS) unterstützt zu haben. Den Türkinnen wurde vorgeworfen, IS-Militanten geheiratet, die Miliz logistisch unterstützt oder bei Terrorangriffen geholfen zu haben. Die Frauen sollen gehängt werden.

Hunderte ausländische Frauen müssen sich derzeit vor irakischen Gerichten wegen ihrer Verbindungen zum IS verantworten. Laut Iraks Anti-Terror-Gesetz kann jeder, der als IS-Mitglied für schuldig erklärt wird, zum Tode verurteilt werden - auch Nichtkämpfer.

Bereits im Januar verurteilte ein Gericht in Bagdad eine deutsche Frau zum Tode, auch sie soll den IS unterstützt haben. Sie wurde im Jahr 2017 während des Kampfes um die irakische Stadt Mosul festgenommen. Ihr wurde vorgeworfen, an Angriffen auf irakische Sicherheitskräfte teilgenommen zu haben. Sie ist die erste ausländische Frau, die im Irak wegen der IS-Mitgliedschaft zum Tode verurteilt wurde.

Die Deutsche mit marokkanischen Wurzeln war dem ...

