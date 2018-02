8.1G DisplayPort und 10G USB 3.1-Datenraten gestatten schnellere Kommunikation zwischen Mobilgeräten und 4Kx2K Displays ideal für VR-Anwendungen

Analogix Semiconductor, Inc. gab heute die Verfügbarkeit des ANX7441 bekannt, dem ersten integrierten Re-timer für Smartphones der nächsten Generation, der die hohe Bandbreite des DisplayPort 1.4 mit 8,1 Gigabits pro Sekunde (Gbps) sowie die USB 3.1 Gen2 10 Gbps-Datenraten über lange und dünne Kabel für flexiblere Virtual Reality (VR) Anwendungen unterstützt.

ANX7441 is the first USB-C re-timer for next generation smartphones enabling faster communication between mobile devices and 4Kx2K displays ideal for VR applications (Graphic: Business Wire)

Für weitere Kabellängen erfasst und regeneriert der ANX7440 Re-timer von Analogix Hochgeschwindigkeitssignale an beiden Enden von aktiven Kabeln von einer Länge von 2, 5 und bis zu 7 m. Dies ermöglicht kostengünstige Kabellösungen, um die Leistungs- und Compliance-Anforderungen von Hochgeschwindigkeits-DisplayPort- und USB 3.1-Signalen zu erfüllen.

Smartphone-Designs mit Anwendungsprozessoren ohne einen integrierten USB-C Power Delivery (PD) Port Controller können das Begleitgerät, den ANX7411, verwenden, der die Logik zur Verwaltung von Kabelanschluss und -trennung, Ausrichtung und Rollenerkennung integriert und volle Unterstützung für USB PD 3.0 bietet.

"Da Smartphones zunehmend Hochgeschwindigkeits-USB-C verwenden, gestattet der ANX7441 den Anwendungsprozessoren der nächsten Generation die Unterstützung von sehr hohen Datenübertragungsraten über den USB-C-Anschluss, wodurch diese ideal geeignet für VR-Anwendungen werden", erklärte Michael Ching, Vice President of Marketing für Analogix. "Menschliche Ergonomie ist wichtig für ein immersives VR-Erlebnis und aktive VR-Kabel, die den ANX7440 verwenden, sind länger, dünner, leichter und in der Lage, Video, Audio, Daten und Strom von Smartphones, PCs und Spielkonsolen an VR HMDs zu liefern."

Der kosteneffiziente, stromsparende ANX7441 baut auf der Kompetenz von Analogix bei der schnellen Signalverarbeitung auf, entspricht den neuesten Spezifikationen von USB 3.1 und DisplayPort 1.4 und bietet klassenbeste Leistung zur Unterstützung von:

Integrierten USB 3.1 Re-timern und DisplayPort HBR3 Re-timern;

Integrierten SBU/AUX mux zur Schaltung von DP AUX-Signalen und zur Reduzierung der BOM-Kosten des gesamten Systems;

Einfügeverlustausgleich zur Wiedergewinnung von bis zu 23 dB Kanalverlust für USB 3.1 Gen2 10 Gbps-Signale über verlängerte PCB-Trace- und FlexPCB-Kabel.

Musterexemplare des ANX7441 sind jetzt erhältlich. Die Serienfertigung beginnt im 2. Quartal 2018. Der ANX7440 und ANX7411 befinden sich in Serienfertigung.

Produktvorführungen von Hochgeschwindigkeits-Signalkonditionierern, VR-aktiven Kabeln und SlimPort durchgängigen VR-Lösungen finden diese Woche auf dem Mobile World Congress 2018 am Stand von Analogix Nr. 7H40 in Halle 7 der Fira Gran Via in Barcelona statt.

Über Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. entwickelt und fertigt Halbleiter für den digitalen Multimedia-Markt von portablen Geräten wie Smartphones, Notebooks und VR-Head-Mounted Displays bis hin zu großen, hochauflösenden Fernsehgeräten und High-End-Grafikkarten. Analogix ist Marktführer bei der Bereitstellung von Halbleiter-Komplettlösungen für Schnittstellen-Konnektivität für DisplayPort unter dem Markennamen SlimPort, wie etwa Hochgeschwindigkeits-Signalauswerter. Das Unternehmen ist Branchenführer bei Display-Controllern für Mobilgeräte, wie z. B. High-Speed-Timing-Controller-Lösungen mit niedrigem Stromverbrauch. Der DisplayPort-Standard ist eine innovative digitale Schnittstelle im Paketformat für hochauflösende Video- und Audioformate, der von der Video Electronics Standards Association (VESA) entwickelt worden ist. Produkte der Marke SlimPort sind über den USB-Typ-C-Konnektor konform mit DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) und DisplayPort Alternate Mode.

Weitere Informationen finden Sie auf www.analogix.com und www.slimport.com, folgen Sie uns auf Twitter @Analogix und @SlimPortConnect, oder setzen Sie sich mit uns über LinkedIn in Verbindung.

Analogix und SlimPort sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Analogix Semiconductor, Inc. Alle übrigen Warenzeichen und Handelsbezeichnungen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

