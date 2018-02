Der angehende kanadische Kobalt-Produzent First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064 / TSX-V: FCC) gab in der vergangenen Woche bekannt, dass man mit den Bohrungen auf seinem 'Cobalt North'-Gebiet in der Nähe der drei historischen Minen 'Drummond', 'Kerr' und 'Conisil' begonnen hat. Dieses neue Programm erfolgt in Anlehnung an das sehr erfolgreiche Bohrprogramm welches auf 'Coblat South' absolviert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...