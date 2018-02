Liebe Leser,

nie war er so wertvoll wie heute… Wer, »Melissengeist« etwa? - Kann sein. Aber ich rede vom Preis; vom besten Preis, der erzielt werden kann, sobald eine Immobilie ihren Besitzer wechselt. Im Moment läuft der Immobilienmarkt auf Mega-super-ultra-Hochtouren. Da haben beide Seiten ein besonders scharfes Auge darauf, was sie den besten Preis nennen. Will heißen: Verkäufer wollen sich über einen ... Mehr lesen…

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… ... (Paul Misar)

Den vollständigen Artikel lesen ...