KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Wirtschaft hat im vergangenen Jahr gleich zwei Rekorde aufgestellt. Die Unternehmen des nördlichsten Bundeslandes führten Waren im Wert von fast 22,6 Milliarden Euro aus und erzielten damit einen Exportüberschuss von über 1,7 Milliarden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur auf Anfrage aus dem Wirtschaftsministerium. Beide Zahlen sind absolute Höchstmarken. Zuletzt hatte es 1997 einen Exportüberschuss gegeben. Er betrug zwei Millionen Euro. 2016 übertrafen die Importe die Exporte noch um 679 Millionen Euro.

Das Ergebnis von 2017 zeigt aus Sicht des Wirtschaftsministers Bernd Buchholz (FDP) und des Kieler IHK-Geschäftsführer Jörg Orlemann, dass der Mittelstand des Landes hervorragend aufgestellt sei. "Das ist ein Zeichen dafür, dass die Produkte, die in Schleswig-Holstein gefertigt werden, internationale Märkte haben", sagte Buchholz der dpa. "Wir verzeichnen für das letzte Jahr Zuwächse bei vielen verschiedenen Warengruppen", ergänzte Orlemann. Er hob die Breite der Zuwächse hervor: "Dies zeigt, dass unsere Wirtschaft auch im Exportgeschäft inzwischen viele belastbare Standbeine entwickelt hat".

Die schleswig-holsteinischen Exporte nahmen doppelt so stark zu wie die Ausfuhren auf Bundesebene. Schon 2016 war der Exportwert erstmals über die 20-Milliarden-Euro-Marke geklettert. "Uns freut es besonders, dass die von uns intensiv betreuten Zielmärkte China, Indien, Malaysia und Russland deutlich zugelegt haben", sagte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft WTSH, Bernd Bösche. Aber auch Exporte in Länder wie Argentinien, Chile, Thailand und Vietnam waren deutlich im Plus. In Europa stiegen 2017 vor allem die Ausfuhren in die Niederlande, in das Vereinigte Königreich und auch nach Polen.

Wichtigster Handelspartner war auch 2017 Dänemark mit einem Handelsvolumen (Einfuhren und Ausfuhren) von insgesamt 4,2 Milliarden Euro, gefolgt von China (3,75 Milliarden), den USA (2,94 Milliarden) und den Niederlanden (2,8 Milliarden).

Dass die Exporte auch wegen eines Sondereffektes - ein U-Boot im Wert von 600 Millionen Euro - so stark zugelegt haben, trübt aus Sicht des Ministers die Bilanz keinesfalls: Selbst wenn man diese Summe herausnähme, bliebe noch ein Exportüberschuss in Milliardenhöhe.

Auch wenn die Zahlen noch kein Endergebnisse sind und sich noch kleine Veränderungen ergeben können, sieht Buchholz für das Land einen großen Erfolg. "Mittelständler aus Schleswig-Holstein investieren und exportieren in die ganze Welt und sichern damit hierzulande Arbeitsplätze und Wohlstand", sagte er unter Hinweis auf die Bedeutung eines freien und fairen Welthandels. "Gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern und der WTSH werden wir unsere Mittelständler weiter bei ihrer internationalen Aufstellung unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes auch international ausbauen."/wsz/DP/das

