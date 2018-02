Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zeiningen (pts002/26.02.2018/06:00) - Ab Mitte Februar vertreibt Pure Production seinen CBD-Hanf unter dem Label Swiss Weeds exklusiv an den rund 1'000 Valora-Verkaufsstellen von k kiosk, avec und Press & Books. Das Unternehmen Pure Production aus Zeiningen ist nicht etwa ein weiterer Neueinsteiger in diesem hart umkämpften Markt, sondern existiert bereits seit 2015 und hat sich seither zum Branchenleader entwickelt. Über den Detailhändler Valora bietet es den hiesigen Konsumentinnen und Konsumenten nun ein hochwertiges Tabakersatzprodukt, das vollumfänglich in der Schweiz angebaut und produziert wird. "Gerade, weil wir so viel Leidenschaft in die Nutzpflanze Hanf und die Qualität unserer Produkte investieren, freut es uns sehr, dass wir für den Vertrieb von Swiss Weeds nun einen derart attraktiven Partner gewinnen konnten", sagt Stevens Senn, CEO von Pure Production. "Als einer der wichtigsten Vertreter des Convenience-Einzelhandels kann Valora unseren Kundinnen und Kunden mit ihrem dichten Verkaufsstellennetz eine hohe Abdeckung garantieren". Für die Produktion von Swiss Weeds und zahlreichen weiteren Artikeln auf Hanfbasis betreibt Pure Production eine Grossgärtnerei auf über 23'000 Quadratmetern. Diese verfügt über eine Aufzuchts- sowie eine Blüh- und eine Genetikforschungsabteilung, letztere mit dazugehörigem Labor, das in Kürze noch durch ein weiteres ergänzt werden soll. Dabei kann der Aargauer Produzent auf bedeutende Unterstützung zurückgreifen, arbeitet er doch im Bereich Forschung mit niemand Geringerem als der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) zusammen. Pure Production legt zudem grossen Wert auf Transparenz: Mit einer Lot-Nummer können die Käuferinnen und Käufer online die Laborberichte zum jeweiligen Packungsinhalt abrufen und so dessen genauen Tetrahydrocannabinol-Gehalt nachvollziehen. Dank stabiler Hanf-Genetik-Kulturen ist sichergestellt, dass dieser stets unter 1% und somit im legalen Bereich liegt. Die Schweizer CBD-Liebhaberinnen und -Liebhaber dürfen sich also ab sofort über eine valable Alternative zu den bisherigen Angeboten an ihrem Kiosk freuen. Kontaktperson für die Medien: Stevens Senn, CEO Pure Production Tel.: +41 61 853 72 72 E-Mail: media@pureproduction.ch Über Pure Production Das Aargauer Unternehmen ist als führender Produzent und Grosshändler für die unterschiedlichsten Hanferzeugnisse tätig. Endverbraucher können bei Pure Production nebst verschiedenen Tabakersatzprodukten auch Getränke, Kosmetika, CBD-Öl, Powerfood und Zierpflanzen erstehen. Mit ihrem Erlebnishof gewährt die Firma Interessierten zudem einen exklusiven Einblick: In der Grossgärtnerei in Zeiningen können diese mehr über den Anbau und die Verarbeitung der Pflanzen erfahren. (Ende) Aussender: Pure Production AG Ansprechpartner: Stevens Senn Tel.: +41 61 8537272 E-Mail: info@pureproduction.ch Website: www.pureproduction.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180226002

February 26, 2018 00:00 ET (05:00 GMT)